Çin ve Rusya'nın katılımıyla Cezayir'de uluslararası askeri yarışmalar başladı - Son Dakika
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Çin ve Rusya'nın katılımıyla Cezayir'de uluslararası askeri yarışmalar başladı

15.08.2022 15:55
Çin ve Rusya'nın katılımıyla Cezayir'de uluslararası askeri yarışmalar başladı

Cezayir'de, aralarında Çin ve Rusya'nın da bulunduğu 15 ülkenin katılımıyla 2022 Uluslararası Askeri Hava İndirme Birlikleri Yarışmaları başladı.

Cezayir'de, aralarında Çin ve Rusya'nın da bulunduğu 15 ülkenin katılımıyla 2022 Uluslararası Askeri Hava İndirme Birlikleri Yarışmaları başladı.

Başkent Cezayir'in güneybatısındaki Buleyda (Blida) kentine bağlı Boghar ilçesindeki 1. Askeri Bölge'de düzenlenen açılış programında Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şankariha, Başbakan Eymen Bin Abdurrahman ve katılımcı ülkelerin temsilcileri hazır bulundu.

Cezayir, geçen yıl Rusya ile imzalanan anlaşmanın ardından, askeri özel elit birliklerinin paraşütle atlama ve atışta yarıştığı bu uluslararası oyunlara ilk kez ev sahipliği yapıyor.

Genelkurmay Başkanı Şankariha açılış programında yaptığı konuşmada, "Bu etkinlik, Cezayir ile Rusya arasında geçen yıl imzalanan ortak anlaşmanın bir sonucu olarak ülkemizde düzenleniyor." dedi.

Askeri yarışmaların "dost" ülkelerin katılımıyla Cezayir'de düzenlenmesinden gurur duyduğunu belirten Şankariha, "Cezayir'in Uluslararası 2021 Sinoteknik Askeri Yarışmalardaki başarısı katılımcı ülkelerin 2022 Uluslararası Askeri Hava İndirme Birlikleri Yarışmalarının Cezayir'de düzenlenmesi yönündeki güvenini artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Ülkede ilk kez düzenlenen oyunlara Cezayir'in yanı sıra Rusya, Çin, Belarus, Burkina Faso, Kongo, Hindistan, Kırgızistan, Mali, Nikaragua, Sudan, Suriye, Tacikistan, Venezuela ve Vietnam katılıyor.

27 Ağustos'a kadar sürecek yarışmalar, Blida kentindeki 1. Askeri Bölge'de gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Cezayir, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Rusya'nın katılımıyla Cezayir'de uluslararası askeri yarışmalar başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin ve Rusya'nın katılımıyla Cezayir'de uluslararası askeri yarışmalar başladı - Son Dakika
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