Cezayir'de Askeri Helikopter Düştü
1 saat önce
Cezayir'in kuzeyindeki Tiyaret kentinde bir askeri helikopter düştü, mürettebat hayatını kaybetti.
Cezayir
'in kuzeyindeki Tiyaret kentinde bir askeri helikopter düştü, mürettebat hayatını kaybetti.
Ülkedeki "El-Bilad" gazetesinin haberine göre, askeri helikopter Tiyaret kentinin Raşayika bölgesinde yerleşim yerlerinin bulunmadığı açık bir alana düştü. Helikopterden kurtulan olmadığı ve mürettebatın yaşamını yitirdiği belirtilirken, mürettebatın kaç kişiden oluştuğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.
Olayın ardından bölgeye gelen sivil savunma ekiplerinin, cesetleri çıkarmaya ve çıkan yangını söndürmeye çalıştığı aktarıldı.
Askeri helikopterin düşme nedenine ilişkin ise henüz herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.
Cezayir makamlarından da olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:20 Kaynak: AA
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