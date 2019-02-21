Cezayir'de Askeri Helikopter Düştü: 2 Ölü
1 saat önce
Cezayir Hava Kuvvetlerine ait helikopter, ülkenin batısında düştü.
Cezayir Hava Kuvvetlerine ait helikopter, ülkenin batısında düştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.
Cezayir Hava Kuvvetlerine ait helikopterin Rechaiga bölgesinde Çarşamba gecesi düştüğü belirtildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Savunma Bakanlığı henüz açıklama yapmadı.
Öte yandan Cezayir tarihinin en korkunç kazaları arasında Nisan 2018'de gerçekleşen kaza da yer alıyor. Kazada askeri bir uçağk Boufarik Hava Üssü'nden kalktıktan kısa bir süre sonra düştü. Feci kazada ise 257 kişi hayatını kaybetti. - CEZAYİR
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:57 Kaynak: İHA
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