Cezayir'de askeri uçak düştü: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cezayir'de askeri uçak düştü: 2 ölü - Son Dakika

Cezayir'de askeri uçak düştü: 2 ölü

6 saat önce

Cezayir'in kuzeydoğusundaki Em El Buvaki vilayetinde askeri uçağın düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Cezayir'de askeri uçak düştü: 2 ölü, System.String[]

Cezayir'in kuzeydoğusundaki Em El Buvaki vilayetinde askeri uçağın düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.


Cezayir'in kuzeydoğusundaki Em El Buvaki vilayetinde Cezayir ordusuna ait Rus yapımı Sukhoi SU-30 tipi askeri uçak düştü. Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği duyuruldu. Olayın ardından uçağın düştüğü bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - CEZAYİR

Cezayir, Pilot, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:46 Kaynak: İHA
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