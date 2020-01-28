Cezayir'de askeri uçak kazası: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir'de askeri uçak kazası: 2 ölü - Son Dakika

Cezayir'de askeri uçak kazası: 2 ölü

6 saat önce

Cezayir'de askeri eğitim uçağı kazasında iki pilot hayatını kaybetti.

Cezayir'de askeri uçak kazası: 2 ölü, System.String[]

Cezayir'de askeri eğitim uçağı kazasında iki pilot hayatını kaybetti.

Cezayir'in En-Nehar televizyon kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, Rus yapımı Suhoy Su-30 tipi askeri araç, Ummul Bevaki vilayetine bağlı Ayn ez-Zeytun beldesinde düştü.

Kokpit ekibinde yer alan pilot ve yardımcı pilot kazada hayatını kaybetti.

Kazanın nedeni henüz tespit edilemedi.

Öte yandan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotların ailelerine başsağlığı diledi.

Cezayir, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:00 Kaynak: AA
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