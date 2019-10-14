Cezayir'de askerlerin siyasete girmesine yasal düzenleme

Cezayir'de Bakanlar Kurulunda kabul edilen tasarıya göre, askerler emekli olduktan 5 yıl sonra seçimlerde aday olabilecek ve siyasi faaliyette bulunabilecek.

Cezayir'de Bakanlar Kurulu, Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in başkanlığında toplantı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakan Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in "askeri personelin emekli olduktan 5 yıl sonra seçimlerde aday olma ve siyasi faaliyette bulunabilme hakkına sahip olabileceğine" ilişkin yasa tasarısını Bakanlar Kurulunun onayına sunduğu belirtildi.

Tasarının Bakanlar Kurulunca imzalandığı kaydedilen açıklamada, düzenlemenin yasalaşması için önümüzdeki hafta Cezayir Meclisine sunulacağı bildirildi.

Cezayir'de hükümet tarafından onaylanan yasa tasarıları, görüşülmek üzere Meclise sevk ediliyor. Tasarı Mecliste kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanının onayına sunuluyor.

Cumhurbaşkanının onayının ardından düzenlemeler yürürlüğe giriyor.