Cezayir'de aynı anda hem resmi tören hem protesto

Cezayir sokakları, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlere karşı düzenlenen halk protestoları ile Fransa sömürgesine karşı Cezayir Kurtuluş Savaşı'nın başlamasının 65'inci yıl dönümünün resmi kutlamalarını bir arada yaşadı.

Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösteriler 37 haftasında da devam ediyor. Gösterilerle eş zamanlı Cezayir Kurtuluş Savaşı'nın başlamasının 65'inci yıl dönümü de kutlandı.

Sosyal medya üzerinden yapılan, sömürgeye karşı ayaklanmanın yıl dönümünde yönetimi devirme çağrılarına cevap veren halk, başkent Cezayir'de daha kalabalık bir şekilde ve gece saatlerinde sokaklara indi.

Yıl dönümü kutlamaları başladığı sırada, resmi törenlerin yapıldığı yere yakın olan Postane Meydanı'da halk, "1 Kasım özgürlük meşalesi", "Halk bağımsızlık istiyor" ve "Çetelerin denetiminde seçimlere hayır" sloganları attı. Cuma namazı sonrası da devam eden gösteriler başkent Cezayir'in bir çok mahallesine yayıldı.

Buteflika'nın istifasına rağmen gösteriler sürüyor

Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını isteyenler ise gösterilerini her cuma sürdürüyor.



Ülkede yeni cumhurbaşkanı seçiminin 12 Aralık'ta yapılması planlanıyor. Yüksek Seçim Kuruluna göre adaylık için 100'e yakın kişi başvuruda bulundu.



Buteflika döneminde başbakanlık yapan Ali bin Flis ve Abdulmecid Tebbun gibi isimler de cumhurbaşkanlığına aday olduklarını açıklamıştı.

Cezayir, Fransa'nın 1830'larda başlayan sömürgeci işgaline karşı, 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başlamıştı. Fransa'nın kanlı yıldırma çabalarına karşı koyan Cezayir, sekiz yıl süren ve 1,5 milyon kişinin canına mal olan çetin mücadelesi sonucu 5 Temmuz 1962'de bağımsızlığını kazanmıştı.