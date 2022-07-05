Cezayir'de, bağımsızlığın 60. yılı münasebetiyle binlerce mahkuma af çıktı - Son Dakika
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Cezayir'de, bağımsızlığın 60. yılı münasebetiyle binlerce mahkuma af çıktı

05.07.2022 00:37
Cezayir'de, bağımsızlığın 60. yılı münasebetiyle binlerce mahkuma af çıktı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin Fransız sömürgesinden kurtuluşunun 60'ıncı yıl dönümü vesilesiyle farklı gruplardan binlerce mahkumu kapsayan 5 af kararnamesi çıkardı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin Fransız sömürgesinden kurtuluşunun 60'ıncı yıl dönümü vesilesiyle farklı gruplardan binlerce mahkumu kapsayan 5 af kararnamesi çıkardı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 cumhurbaşkanlığı kararnamesinin, serbest bırakılmadan, cezanın indirimine kadar farklı alanları kapsıyor.

Bu kararnameler kapsamında Cumhurbaşkanı Tebbun ayrıca, kamuoyunda "Hirak" adıyla 2019'da düzenlenmeye başlayan kitlesel gösterilerde haklarında yargı süreci bulunanlar ya da cezaevinde tutulanlara yönelik uygulamaların hafifletilmesi talimatını verdi.

İlk kararname kapsamında normal (hafifletici) af uygulamasından haklarında nihai karar verilen 14 bin 914 mahkum faydalanıyor.

Diğer 4 kararnamede ise idam cezasına veya müebbet hapis cezasına çarptırılan mahkumların cezalarının 20 yıl hapis cezasına çevrilmesine ilişkin istisnai af uygulamaları yer alıyor.

Ayrıca kanser hastaları ve böbrek yetmezliğinden muzdarip mahkumlar ile ortaöğretim, mesleki eğitim ve lisans derecelerinde başarılı öğrencilerin cezası da 24 ay düşürüldü.

Açıklamaya göre Tebbun, toplanma, gösteri ve bununla ilişkili eylemlerde bulunduğu için cezaevinde tutulan ya da haklarında cezai işlem takibi yapılan gençlere ilişkin uygulamaların hafifletilmesi talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Tebbun'un duyurduğu söz konusu af kararnamelerinin, ülkedeki siyasi partilerin temsilcileriyle yaptığı istişareler doğrultusunda hazırlandığına dikkat çekildi.

Ülkedeki bazı yerel insan hakları kurumları, onlarca Cezayirlinin Hirak gösterileri nedeniyle gözaltına alındığını, bazılarının mahkemeye çıkarılmadan tutulduğunu; bazılarının da haklarında hapis cezası verildiğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Tebbun, ülkenin Fransız sömürgesinden kurtuluşunun 60'ıncı yıl dönümü münasebetiyle başkent Cezayir'deki Halk Sarayı'nda düzenlenen resmi törene katılmıştı.

Fransa'nın Cezayir işgali

Fransa'nın Cezayir sömürgesi, 5 Temmuz 1962'de 132 yıl süren işgalin ardından sona erdi.

Cezayir makamlarına göre, Fransız sömürgesi, ülkenin servetini yağmalaması ve ulusal kimliğini yok etme girişimlerinin yanı sıra arkasında 5 milyondan fazla şehit bıraktı.

Fransız sömürgeciliğinin Cezayir'deki suç dosyası, iki ülke arasındaki ilişkileri on yıllardır etkileyen en önemli konuların başında geliyor.

Cezayir, ilişkilerin tamamen normalleşmesini bu sorunun çözümüne bağlarken, Fransa sorunu görmezden gelmeye devam ediyor.

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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan birlik çağrısı Açıklaması Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan birlik çağrısı Açıklaması
Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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