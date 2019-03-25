Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Barış Toplumu Hareketi'nden Geçiş Dönemi Planı

Cezayir'de Barış Toplumu Hareketi'nden Geçiş Dönemi Planı

33 dakika önce

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi, ülkede yaşanan krizden çıkmak için birkaç maddeden oluşan bir geçiş dönemi planı önerdi.

Cezayir'de Barış Toplumu Hareketi'nden Geçiş Dönemi Planı, System.String[]
Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi, ülkede yaşanan krizden çıkmak için birkaç maddeden oluşan bir geçiş dönemi planı önerdi.

Barış Toplumu Hareketi Yönetim Kurulu'nun toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, geçiş dönemi planının, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan başlayıp 6 ay boyunca uygulanması istendi.

Açıklamada, geçiş dönemine, adı yolsuzluk olaylarına, seçim hilelerine karışmamış ve halk hareketi tarafından kabul gören siyasi bir şahsiyetin liderlik etmesi önerildi.

Halk hareketi tarafından kabul edilecek yeni cumhurbaşkanının, seçim sürecine girmeden önce gerekli yasal düzenlemeleri yapması ve bunların başında da Bağımsız Seçim Komisyonunun yer almasının önerildiği açıklamada, başbakanın da siyasetçiler ile halk hareketi aktivistleri arasında yapılacak istişareler sonucu belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

Teklifler arasında, Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı ve üyelerinin üzerinde ittifak edilen kişilerden olması ve komisyonun çalışması için gerekli maddi koşulların oluşturulması yer aldı.

Hareket açıklamasında ayrıca, söz konusu geçiş dönemi planı uygulamaya konulmadan önce iktidarın sorunsuz bir şekilde el değiştirmesi için Buteflika'ya görevi bırakma çağrısı yaptı.

Cezayir'de bazı muhalif partiler de önceki gün, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya görevi bırakma çağrısı yapmış ve geçiş dönemine liderlik edecek bir cumhurbaşkanlığı komisyonu kurulması teklifinde bulunmuştu.

Buteflika, 11 Mart Pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:11 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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