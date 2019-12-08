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Cezayir'de Barış Toplumu Hareketi seçimde hiçbir adayı desteklemeyecek

6 saat önce

Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi, perşembe yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir adayı desteklemeyeceğini bildirdi.

Cezayir'de Barış Toplumu Hareketi seçimde hiçbir adayı desteklemeyecek, System.String[]

Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi, perşembe yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir adayı desteklemeyeceğini bildirdi.

Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, istişarelerden sonra Yürütme Kurulu'nun, 5 cumhurbaşkanı adayından hiçbirini desteklememe kararı aldığı ifade edildi.

Cezayir'de, eski başbakanlardan Ali Bin Flis (Özgürlüklerin Öncü Partisi Genel Sekreteri), Abdulmecid Tebun (bağımsız), Abdulaziz Beliyd (Bağımsız Cephe Partisi), İzzeddin Meyhubi (Demokratik Ulusal Topluluk) ve Abdulkadir Bin Karine'nin (Ulusal İnşa Hareketi Başkanı) 12 Aralık'taki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Cezayir Genelkurmay Başkanlığı, "15 Eylül'e kadar yeni bir seçim tarihi açıklaması" yönünde hükümete talimat vermiş ve bunun üzerine Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 12 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:42 Kaynak: AA
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