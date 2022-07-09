Cezayir'de Kurban Bayramı namazı kılındı

Cezayir'de yüz binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Bayram namazı için Cezayirlilerin en önemli adreslerinden biri de Osmanlı döneminde inşa edilen ve Cezayir'in en önemli sembollerinden olan Keçiova Camisi oldu.

Keçiova Camisi İmam Hatibi Abdunnur Şebkur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cezayirlilerin ve tüm Müslümanların bayramını tebrik ederken, Kovid-19 salgını sonrası camilerin yeniden dolması dolayısıyla yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Bayram namazı ve hutbesi sonrası Cezayirliler, kurbanlarını kesmek için hayvan pazarları ile kesimhanelerin yolunu tuttu.