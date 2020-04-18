Cezayir'de bazı vilayetlerde karantina süresi uzatıldı - Son Dakika

Cezayir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bazı vilayetlerde uygulanan karantinanın süresinin 10 gün daha uzatılmasına karar verildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, virüsün yayılmasını önlemek için ülkenin bazı vilayetlerinde uygulanan ve yarın sona erecek olan karantinanın süresi 29 Nisan'a kadar uzatıldı.

Bu kapsamda, karantina altındaki 10 vilayette eğitim-öğretime ara verilirken, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım yasaklandı, her türlü ekonomik ve ticari faaliyet durduruldu.

Kovid-19 salgınının merkezi haline gelen ve karantina altında bulunan El-Buleyde vilayetine de giriş çıkışlar yasaklandı.

Karantina süresinin uzatıldığı 9 vilayette ise 15.00-07.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı kaydedildi.

Karantina süresinin uzatıldığı şehirlerin, El-Buleyde'nin yanı sıra başkent Cezayir, Vehran, Tibeze, Tizi Vuzu, Setif, Tilimsan, Becaye, Ayn ed-Defla ve Mediyye olduğu belirtildi.

Öte yandan, ülkenin diğer 38 vilayetinde yerel saatle 19.00-07.00'de sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Cezayir'de son verilere göre Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 364'e, vaka sayısı da 2 bin 418'e yükseldi.