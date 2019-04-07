Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Bedevi Hükümetine Karşı Tepkiler Sürüyor

Cezayir'de Bedevi Hükümetine Karşı Tepkiler Sürüyor

1 saat önce

Cezayirliler, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifa etmeden bir gün önce atadığı Nureddin Bedevi hükümetine karşı tepkilerini sürdürüyor.

Cezayir'de Bedevi Hükümetine Karşı Tepkiler Sürüyor, System.String[]
Cezayirliler, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifa etmeden bir gün önce atadığı Nureddin Bedevi hükümetine karşı tepkilerini sürdürüyor.

Kötü giden sağlığına rağmen beşinci dönem için cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Buteflika'ya karşı şubat ortasında başlayan protestolar, aradan geçen 1,5 ay sonunda ordunun da müdahalesiyle cumhurbaşkanının istifasıyla sonuçlandı.

Ancak Cezayirliler, Buteflika'nın görevden ayrılmadan bir gün önce atadığı Nureddin Bedevi başbakanlığındaki hükümetin de istifasını istiyor.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre bir grup Cezayirli, şiddetli yağmura rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren Bedevi hükümetindeki Ulaştırma Bakanı Mustafa Kuraba'nın teftiş için ziyaret edeceği metro istasyonu önünde protesto gösterisi düzenledi.

Görüntülerde, protestocuların "Hükümet dışarı", "Hükümet halkı temsil etmiyor" şeklinde sloganlar attığı görüldü.

Cezayir resmi haber ajansı APS, Kuraba'nın metro çalışmaları ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.

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Buteflika karşıtı gösterilerin yedinci haftasında başkent ve diğer büyük kentlerde sokaklara dökülen on binlerce Cezayirli, cumhurbaşkanının devletin zirvesinde bıraktığı isimlerin de ayrılmasını talep etti.

Cezayirliler, Millet Konseyi Başkanı olarak ülkeyi seçime götürecek geçici cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın yanı sıra Başbakan Nureddin el-Bedevi hükümetinin de görevden ayrılmasını talep ediyor.

Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi cumhurbaşkanından ziyade rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu. Cezayirliler, bu grubu "Güç" diye isimlendiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:59 Kaynak: AA

Cezayir, Cumhurbaşkanı, Güncel
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