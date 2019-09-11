Son Dakika Haberleri: Cezayir'de beş ton esrar ele geçirildi
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Cezayir'de beş ton esrar ele geçirildi

1 saat önce

Cezayir'in Oran kenti açıklarındaki Almanya bandıralı bir teknede Cezayir Sahil Güvenliğinin 5 ton esrar ele geçirdiği bildirildi.

Cezayir'de beş ton esrar ele geçirildi, System.String[]

Cezayir'in Oran kenti açıklarındaki Almanya bandıralı bir teknede Cezayir Sahil Güvenliğinin 5 ton esrar ele geçirdiği bildirildi.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir Sahil Güvenlik ekiplerinin Oran kentinin 15 deniz mili açığında arızalanan bir tekneyi limana çektiği, üç yabancı uyruklu kişinin bulunduğu teknede yapılan inceleme sonucu yaklaşık 5,2 ton esrar ele geçirildiği" belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancıların uyruğuna veya geminin rotasına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı ancak soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Cezayir'de geçen yıl mayıs ayında Brezilya'dan yola çıkan bir gemide 700 kilogram kokain yakalanmıştı. Baskının ardından, askeri ve güvenlik bürokrasisinden üst düzey isimler bu ticaretle ilişkili olduğu iddiaları üzerine görevden alınmıştı.

Uluslararası basın, gemideki baskın sonrasında, "yetkilileri rüşvetle satın alınan" Cezayir'in, Avrupa'ya yönelik yasa dışı uyuşturucu ticaretinde yeni bir liman olarak kullanıldığı yorumunu yapmıştı.

Almanya, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:56 Kaynak: AA
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