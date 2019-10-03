Son Dakika Haberleri: - Cezayir'de Bina Çöktü: 2 Ölü
Son Dakika Güncel Haber

- Cezayir'de Bina Çöktü: 2 Ölü

1 saat önce

- Cezayir'de bina çöktü: 2 ölüCEZAYİR - Cezayin'in Oran şehrinde bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

- Cezayir'de bina çöktü: 2 ölü

CEZAYİR - Cezayin'in Oran şehrinde bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Cezayir'in başkentine 400 kilometre batısında bulunan Oran şehrine bağlı Choubo bölgesinde bir binada çökme meydana geldi. Yetkililer, çökme nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Kurtarma ekipleri kısa sürede binanın bulunduğu bölgeye ulaştı ancak ev sahibi adam ve eşi hayatını kaybetti. Yaralılar ise en yakın hastanelere taşındı.

Altı ay önce Kasbah şehrinde bir apartmanın çökmesiyle aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, şehrin valisi görevden alınmıştı.

- Cezayir'de Bina Çöktü: 2 Ölü

Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 yıl sonra gelen itiraf sonrası başlatılan kazıda, kemiklere ulaşıldı
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığın mahkemede söyledikleri kan dondurdu Günlük kiralık evde öldürülen Aleyna Can davasında karar: Sanığa 7 yıl 6 ay hapis Irak'ta 7 kişinin öldüğü gösteriler sonrası sosyal medyaya erişim durdu, internet kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 04:31:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Cezayir'de Bina Çöktü: 2 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]