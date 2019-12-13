Cezayir'de binlerce kişi cumhurbaşkanlığı seçimi ve sonucunu protesto etti - Son Dakika

Cezayir'de binlerce kişi dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi ve sonuçlarını protesto etti.

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve sonrasında "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" ve "mevcut yönetimle seçimlere gidilmemesi" talebiyle devam eden gösteriler 43'üncü haftasında da devam etti.

Başkent Cezayir'in yanı sıra ülkenin birçok kentinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde, muhalefetin ve sokağın "yönetimde köklü değişiklikler olmadan sandığın kurulmaması" yönündeki itirazlarına rağmen dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ve bugün açıklanan sonuç protesto edildi.

"Eski rejimin yeni yüzlerine hayır"

Göstericiler, üzerinde "seçime hayır" yazan kırmızı kartların yanı sıra "boyun eğmeyeceğiz", "eski rejimin yeni yüzlerine hayır", "çetelerin seçilmesine hayır" ve "kimseyi seçmedik kimse de bizi temsil etmiyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocuların ayrıca cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan adayların hiçbirinin "kendilerini temsil etmediğini" ifade eden döviz, pankart ve fotoğraflar açması dikkati çekti.