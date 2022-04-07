Cezayir'de bir binadaki doğal gaz patlamasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Cezayir'de bir binadaki doğal gaz patlamasında 7 kişi yaralandı

07.04.2022 16:11
Cezayir'de bir binadaki doğal gaz patlamasında 7 kişi yaralandı

Cezayir'in kuzeydoğusundaki Burc Buariric kentinde bir binanın doğal gaz patlaması sonucu çöktüğü, olayda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Cezayir'in kuzeydoğusundaki Burc Buariric kentinde bir binanın doğal gaz patlaması sonucu çöktüğü, olayda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Burc Buariric'deki bölge sivil savunma birimi İletişim ve Basın Müdürü Ali Dahman Rabih'in yerel basına yaptığı açıklamaya göre, doğal gaz patlaması nedeniyle üç katlı bir apartman çöktü.

Sivil savunma birimlerinin göçük altındakileri kurtarmak için başlattığı çalışmalar neticesinde şu ana kadar 7 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı ifade edildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, enkazdan çıkarılan yaralıların bölgedeki Lahdar Buzidi Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

Cezayir'de son olarak 3 Nisan'da Tiyarat kentindeki bir apartman dairesinde, 4 kişi doğal gaz kaçağı sonucu zehirlenerek yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

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