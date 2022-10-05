Trafik kazalarında en çok can kaybının başkent Cezayir'in güneyindeki Mesila kentinde yaşandığı, burada 16 trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cezayir'de bir haftada trafik kazalarında 28 kişi öldü - Son Dakika

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