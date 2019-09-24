Cezayir'de bir hastanede çıkan yangın sonucu 8 bebek hayatını kaybetti
1 saat önce
Cezayir'in güneydoğusunda yer alan El-Vadi kentindeki bir hastanede çıkan yangın sonucu yeni doğmuş 8 bebek hayatını kaybetti.
Cezayir'in güneydoğusunda yer alan El-Vadi kentindeki bir hastanede çıkan yangın sonucu yeni doğmuş 8 bebek hayatını kaybetti.
Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Sivil Savunma İdaresi, El-Vadi kentindeki Anne ve Çocuk Devlet Hastanesi'nde çıkan yangında yeni doğan 8 bebeğin yaşamını yitirdiğini, 3 bebekte ise yanık yaraları oluştuğunu duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:45
Pendik'te orman yangını çıkaran şahıs terör örgütü üyeliği ve orman yakmak suçlarından tutuklandı Thomas Cook'un iflasının ardından İngiliz turistler için görevlendirilen uçaklar Dalaman Havalimanına geldi Cezayir'de hastanede meydana gelen yangında, 8 bebek hayatını kaybetti Ruslarla evlenen yabancılar 1 yıl sonra Rus vatandaşı olabilecek