Son Dakika Haberleri: Cezayir'de bir hastanede çıkan yangın sonucu 8 bebek hayatını kaybetti
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Cezayir'de bir hastanede çıkan yangın sonucu 8 bebek hayatını kaybetti

1 saat önce

Cezayir'in güneydoğusunda yer alan El-Vadi kentindeki bir hastanede çıkan yangın sonucu yeni doğmuş 8 bebek hayatını kaybetti.

Cezayir'de bir hastanede çıkan yangın sonucu 8 bebek hayatını kaybetti, System.String[]

Cezayir'in güneydoğusunda yer alan El-Vadi kentindeki bir hastanede çıkan yangın sonucu yeni doğmuş 8 bebek hayatını kaybetti.


Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Sivil Savunma İdaresi, El-Vadi kentindeki Anne ve Çocuk Devlet Hastanesi'nde çıkan yangında yeni doğan 8 bebeğin yaşamını yitirdiğini, 3 bebekte ise yanık yaraları oluştuğunu duyurdu.

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Devlet Hastanesi, Cezayir, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:45 
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