Cezayir'de bir hastanede çıkan yangın sonucu 8 bebek hayatını kaybetti

Cezayir'in güneydoğusunda yer alan El-Vadi kentindeki bir hastanede çıkan yangın sonucu yeni doğmuş 8 bebek hayatını kaybetti.



Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Sivil Savunma İdaresi, El-Vadi kentindeki Anne ve Çocuk Devlet Hastanesi'nde çıkan yangında yeni doğan 8 bebeğin yaşamını yitirdiğini, 3 bebekte ise yanık yaraları oluştuğunu duyurdu.