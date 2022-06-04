Cezayir'de bir uçağın bagajında ??iki gencin cesedi bulundu - Son Dakika
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Cezayir'de bir uçağın bagajında ??iki gencin cesedi bulundu

04.06.2022 21:20
Cezayir'de bir uçağın bagajında ??iki gencin cesedi bulundu

Cezayir'de Cezayir Havayollarına ait bir ticari uçağın içinde iki kişinin cesedinin bulunduğu belirtildi.

Cezayir'de Cezayir Havayollarına ait bir ticari uçağın içinde iki kişinin cesedinin bulunduğu belirtildi.

Cezayir polisinden yapılan yazılı açıklamada, Huari Bumedyen Havaalanı'nda cesedi bulunan geçlerin yaşlarının 20 ve 23 olduğu belirtildi.

Olayın ortaya çıkması sonucu konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Cezayir Havayolları sendikasından AA muhabirine yapılan açıklamada, iki gencin, şirketin teknik ekipleri tarafından Paris Orly Havalimanı'na gitmekte olan bir ticari uçağın bagaj bölümünde bulunduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de bir uçağın bagajında ??iki gencin cesedi bulundu - Son Dakika

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