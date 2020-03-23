Cezayir'de bir yıldır devam eden protestoları koronavirüs durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir'de bir yıldır devam eden protestoları koronavirüs durdurdu - Son Dakika

Cezayir'de bir yıldır devam eden protestoları koronavirüs durdurdu

6 saat önce

Cezayir'de son bir yıla damgasını vuran, ülke siyasetinde köklü değişimlere yol açan kitlesel protestolar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişesiyle yasaklandı.

Cezayir'de bir yıldır devam eden protestoları koronavirüs durdurdu, System.String[]

Cezayir'de son bir yıla damgasını vuran, ülke siyasetinde köklü değişimlere yol açan kitlesel protestolar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişesiyle yasaklandı. Gösterilere katılan aktivistler, enerjilerini dezenfeksiyon ve farkındalık kampanyalarına yönlendirdi.

Cezayir, Şubat 2019'da Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde beşinci döneme aday olması üzerine kitlesel protestolara sahne oldu. Binlerce kişinin katıldığı gösteriler giderek ivme kazandı ve ordunun da müdahalesiyle Buteflika'yı koltuğundan etti.

Buteflika'nın istifasına rağmen gösteriler, "yolsuzluğa bulaşanlardan hesap sorulması, Buteflika'nın yakın çevresinin görevden uzaklaştırılması ve sistemde köklü değişiklikler" talebiyle devam etti.

Bu süreçte eski başbakanlar ve ülkenin en zengin iş adamlarına uzanan çok sayıda yolsuzluk soruşturması açıldı, eski dönemin nüfuzlu isimleri hızla gözaltına alınmaya başladı.

Ancak yolsuzluk operasyonları Cezayir sokağındaki gösterileri yatıştırmadı. Gösterilere katılan birçok kişi, yolsuzlukla mücadele operasyonlarını, ordunun Buteflika ekibini tasfiyesi biçiminde değerlendirdi.

Sokaktan yükselen itirazlara rağmen yıl sonunda ordunun ısrarıyla cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlandı. Ordu ve yönetim, cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeni bir dönemin kapısı şeklinde niteleyerek gösterilerin sonlanması çağrısı yaptı.

Buna karşın Cezayir sokağı, her hafta cuma günü binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen kitlesel halk yürüyüşlerine ara vermedi. Bu durum geçen cumaya kadar sürdü.

Cezayir'de Kovid-19 salgını

Cezayir'de Kovid-19'a ilk olarak şubat sonlarında yurt dışından gelen bir İtalyan vatandaşında, ardından da Fransa'dan gelen bir gurbetçinin başkentin batısındaki El-Belide ilinde ziyaret ettiği ailesinde rastlandı.

Aynı aile içinde koronavirüse yakalananların sayısının kısa sürede 17'ye ulaşması endişeleri artırdı. Bu arada virüs ülke genelinde de yayılmaya başladı.

Cezayir'de şu ana kadar yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan 201 kişinin bulunduğu ve 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, geçen salı, salgını önlemek amacıyla camilerin kapatıldığını, cuma namazı dahil cemaatle namaz kılmanın askıya alındığını, ayrıca her türlü kitlesel gösteri ve protestonun yasaklandığını açıkladı.

Tebbun, "Bu salgın herkesi ilgilendiren kapsamlı, ciddi bir sağlık ve ulusal güvenlik sorunu. Bu, özgürlüklerin kısıtlanması anlamına gelebilir ancak halkın sağlığı hepsinden önemlidir." ifadelerini kullandı.

Tebbun'un bu açıklamasının ardından bir yılı aşkın süredir aralıksız devam eden cuma gösterileri, Kovid-19 nedeniyle ilk kez geçen hafta yapılmadı.

Cezayir sokakları uzun süre sonra boş kalırken sosyal medyadaki siyasi paylaşımların yerini de bilinçlendirme ve salgına karşı önlem amacıyla yapılan çağrılar aldı.

Salgın Cezayir'i de etkisi altına aldı

Cezayir'de 24 Şubat'ta ilk vakanın ortaya çıkmasının ardından başta başkent olmak üzere ülke genelindeki alışveriş yerleri, pazarlar ve diğer kalabalık noktalardaki insan hareketliliği gözle görülür şekilde düştü.

Son dönemde salgının hız kazanması ve farkındalık çalışmalarının artmasıyla başkentte yeme-içme mekanlarının kepenk indirdiği, trafiğin seyrekleştiği ve insan hareketliliğinin azaldığı görüldü.

Aktivistlerden bilinçlendirme kampanyaları

Cezayir hükümeti, kamusal alanlara ve toplu taşımalara yönelik sterilizasyon çalışmaları başlatırken, kitlesel protestolar sırasında güç kazanan sivil toplum hareketleri de bilinçlendirme kampanyaları ve temizlik çalışmalarına katıldı.

Aktivist Saib Dabbagi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Büyük toplumsal hareketler şu anda sağlık tehdidi oluşturuyor. Bu nedenle yürüyüşlere ara verdik. Salgın biter bitmez (protesto yürüyüşlerine) devam edeceğiz." dedi.

Sokaktaki dezenfeksiyon çalışmalarına eldiven ve maske takarak katılan Mesinisa Cafer ise, "Koronavirüs salgını bir tehdit, ancak farkındalık, tedbir ve koordinasyonla bu virüsün yayılmasını sınırlandırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Gönüllü sağlık çalışanı Velid Yahlef de aktivist grubu olarak her gün dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Yahlef, "Bizim çalışma yaptığımız ilk günlerde insanlar tehlikenin farkında değildi. Ancak giderek toplumun farkındalığı yükseldi. Bu da bize güç verdi." diye konuştu.

"Evde kalın çağrısı" çağrısı

Cezayir'deki farkındalık ve gönüllülük kampanyaları sokakla sınırlı kalmadı. Kitlesel gösteriler sırasında ün kazanan sosyal medya grupları, "Önlemek, tedaviden daha iyidir" ortak sloganıyla salgından kaçınmak için halka evde kalma çağrısı yaptı.

Aktivistler, bu konuda toplumda farkındalığı artırmak için Arapça, İngilizce, Fransızca, "Kendini ve aileni korumak için evde kal", "Korona ile mücadele için iş birliği yapalım, evde kalalım", "Başkasının hastalığına sebep olma", "Evde kal, namaz kıl, tefekkür et, kitap oku, film izle" gibi mesajlar paylaştı.

Koronavirüs, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:04 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs tepkisi Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak         
21:05
Küvette çıplak video çeken 61 yaşındaki Madonna virüs tespitiyle tepki çekti Küvette çıplak video çeken 61 yaşındaki Madonna virüs tespitiyle tepki çekti         
16:42
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı         
16:30
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar         
16:20
İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi         
15:55
'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçi Eugenie Bouchard'a mesaj yağdı 'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçi Eugenie Bouchard'a mesaj yağdı         
12:48
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor 15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor         
11:00
"Evde kal" çağrısı yapan Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde görüntülendi         
10:13
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum         
10:00
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı         
09:49
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor         
09:48
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz         
09:47
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri         
08:31
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak         
16:44
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 22:57:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezayir'de bir yıldır devam eden protestoları koronavirüs durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]