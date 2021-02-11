Cezayir'de bir yurtta çıkan yangında bir kız öğrencinin vefatının ardından ikinci yetkili de görevden alındı - Son Dakika

Cezayir'de bir yurtta çıkan yangında bir kız öğrencinin vefatının ardından ikinci yetkili de görevden alındı

11.02.2021 05:07
Cezayir'de bir yurtta çıkan yangında bir kız öğrencinin vefatının ardından ikinci yetkili de görevden alındı, System.String[]

Cezayir Yüksek Öğretim Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı, geçen cumartesi bir öğrenci yurdunda çıkan yangın sonucu bir kız öğrencinin hayatını yitirmesinin ardından ikinci yetkiliyi görevden aldı.

Cezayir Yüksek Öğretim Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı, geçen cumartesi bir öğrenci yurdunda çıkan yangın sonucu bir kız öğrencinin hayatını yitirmesinin ardından ikinci yetkiliyi görevden aldı.

Yüksek Öğretim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Üniversite Hizmetleri Ulusal Divanı Genel Müdürü Beşir Dervaz'ın görevden alındığını duyurdu.

Dervaz, yangının ardından pazartesi günü öğrenci yurdu müdürünün de görevden alınmasıyla görevine son verilen ikinci yetkili oldu.

Bakuş Nasira adlı 23 yaşındaki üniversite öğrencisi, kaldığı devlet yurdunda elektrik aksamı nedeniyle çıkan yangın sonucu yaşamını yitirmişti.

Cezayir'de yüksek öğrenim gören 1 milyon 700 bin öğrencinin yaklaşık bir milyonu devlet öğrenci yurtlarında kalıyor.

Üniversite, Cumartesi, Cezayir, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir'de bir yurtta çıkan yangında bir kız öğrencinin vefatının ardından ikinci yetkili de görevden alındı - Son Dakika


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