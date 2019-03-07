Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Bouteflika Karşıtı Avukatlar Protestolara Destek Verdi

Cezayir'de Bouteflika Karşıtı Avukatlar Protestolara Destek Verdi

1 saat önce

Cezayir'de avukatlar Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika'nın seçimlerde yeniden aday olmasını eleştirerek uzun zamandır devam eden protestolara destek verdi.

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Cezayir'de avukatlar Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika'nın seçimlerde yeniden aday olmasını eleştirerek uzun zamandır devam eden protestolara destek verdi. Avukatlar birliği seçimlerin ertelenmesini ve geçici hükümet kurulmasını talep etti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:22 

Abdelaziz Bouteflika, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Dünya
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