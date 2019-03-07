Cezayir'de Bouteflika Karşıtı Avukatlar Protestolara Destek Verdi
1 saat önce
Cezayir'de avukatlar Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika'nın seçimlerde yeniden aday olmasını eleştirerek uzun zamandır devam eden protestolara destek verdi.
Cezayir
'de avukatlar Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika
'nın seçimlerde yeniden aday olmasını eleştirerek uzun zamandır devam eden protestolara destek verdi. Avukatlar birliği seçimlerin ertelenmesini ve geçici hükümet kurulmasını talep etti.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:22
Çocuklara Taciz Sanığına 11 Ay Hapis ve Erteleme
Gözü Dönmüş Cani, Sokak Köpeğine Yaptıklarıyla Bir Kenti Ayağa Kaldırdı
1. Ligde Lider Durumda Bulunan Denizlispor'a Haciz Geldi
Ses Gelen Mezarı Kazan Polis, Gömülen Kişinin Yaşadığını Gördü