Türkiye'nin de katıldığı 21. Uluslararası Cezayir Turizm Fuarı başladı

Cezayir'de bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı, Türkiye dahil 31 ülkenin katılımıyla kapılarını açtı.

Başkent Cezayir'deki fuarın açılışını Başbakan Eymen Bin Abdurrahman yaptı.

Açılışa Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun ve TİKA Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan da katıldı.

Başbakan Bin Abdurrahman, açılış konuşmasında, Cezayir'in Afrika'nın derinliklerindeki varlığına ve özellikle kardeş ülkelerle ilişkilerin sağlamlaştırılmasına, uçuş sayısını artırmaya ve ister hava ister deniz yoluyla yeni rotalar açmaya önem verdiğine vurgu yaptı.

Cezayir Ulusal Turizm Ofisi Müdürü Abdulaziz El-Madvi ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sonrası gerçekleşen bu seneki fuara ilginin yoğun olduğunu belirtti.

Bu yıl fuara 31 ülkeden 200'ü aşkın firmanın katıldığını aktaran Madvi, bu sayının geçen yıllara göre çok yüksek olduğunu kaydetti.

Türkiye-Cezayir ilişkilerinin çok güçlü olduğunu hatırlatan Madvi, Türkiye'den şirketlerin de yer aldığı fuarın iki ülke arasında turizm alanında çeşitli anlaşmaların yapılması noktasında önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

TİKA ve Türk Hava Yolları başta olmak üzere Türkiye'den 5 kurum ve firmanın yer aldığı fuar 2 Ekim'e kadar sürecek.