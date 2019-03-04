Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Butaflika'nın Adaylığına Karşı Gece Gösterileri

Cezayir'de Butaflika'nın Adaylığına Karşı Gece Gösterileri

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Butaflika'nın adaylık başvurusunun ardından ülkedeki muhalifler birçok vilayette gece gösterisi düzenliyor.

Cezayir'de Butaflika'nın Adaylığına Karşı Gece Gösterileri, System.String[]
Cumhurbaşkanı Abdulaziz Butaflika'nın adaylık başvurusunun ardından ülkedeki muhalifler birçok vilayette gece gösterisi düzenliyor.

Aktivistler, sosyal medya hesaplarından, ülkenin birçok kentinde Butaflika'nın adaylığına karşı binlerce muhalifin düzenlediği gösterileri yayınladı.

Görüntülere göre, gösteriler başkent Cezayir, Kalme, Mile, Cicel, Burc Buureyric, Hanşele, Ummulbevaki, Tizi, Bumirdas ve Vahran gibi birçok kentte devam ediyor.

Butaflika'nın adaylığına karşı çıkan muhalif kanat, gösterilerin devam etmesi konusunda çağrılarını sürdürüyor. Aktivistler, gösterilerin barışçıl olmaktan çıkmaması yönünde sürekli uyarılarda bulunuyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Butaflika 10 Şubat'ta 5. kez cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.

Yönetime 1999'da gelen ve dört dönemdir görev yapan Buteflika'nın, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olacağını açıklaması, bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:42 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Politika
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