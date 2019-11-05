Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Buteflika dönemi kadın Kültür Bakanı'na hapis cezası
Son Dakika Güncel Cezayir'de Buteflika dönemi kadın Kültür Bakanı'na hapis cezası

Cezayir'de Buteflika dönemi kadın Kültür Bakanı'na hapis cezası

6 saat önce

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminin Kültür Bakanı Halide Tumi'ye yolsuzluk suçlamasıyla geçici hapis cezası verildi.

Cezayir'de Buteflika dönemi kadın Kültür Bakanı'na hapis cezası, System.String[]

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminin Kültür Bakanı Halide Tumi'ye yolsuzluk suçlamasıyla geçici hapis cezası verildi.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Yüksek Mahkeme'de hakim karşısına çıkan Tumi hakkında, Kültür Bakanı olarak görev yaptığı dönemde "hak etmeyen kişilere ayrıcalıklar tanıma", "görevi ve kamu malını kötüye kullanma" suçlamalarıyla geçici hapis cezasına hükmedildi.

Eski Bakan Tumi, Buteflika dönemi yetkililerine yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında hapis cezası alan ilk üst düzey kadın yetkili oldu.

2002- 2014 yıllarında Kültür Bakanı olarak görev yapan 61 yaşındaki Tumi, Batı kültürünü savunan kadın derneklerinin yanında yer alan biri olarak da tanınıyor.

Cezayir yasaları, geçici hapis cezasının 4 aydan fazla olmamasını içeriyor.

Buteflika'nın adamları demir parmaklıklar ardında


Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kaldı.


Buteflika döneminden hesap sorulması çağrısı, sokağın talepleri arasında öne çıktı ve Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in yargıya çağrı yapmasının ardından bir anda yolsuzluk soruşturmaları hız kazandı.


Eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın müttefiklerinden eski Başbakanlar Ahmed Uyahya, Abdülmelik Sellal, eski Ulaştırma Bakanı Ömer Gül, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) Genel Sekreteri Cemal Velid Abbas gibi isimler parmaklıklar ardında bulunuyor.


Cezayir'de ayrıca Buteflika döneminde adı birçok iddiaya karışmış, çok sayıda iş adamı, ordu mensubu, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade verdi ve büyük birçoğunluğu da tutuklandı.


Cezayirlilerin bazıları hızlı seyreden yolsuzluk soruşturmalarını desteklerken, bazıları bu soruşturmaların yolsuzlukla mücadeleden ziyade tasfiye için kullanıldığı eleştirisinde bulunuyor.

Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu: Bağdadi'nin ablasının yakalanmasıyla ilgili gerekli tahkikatlar gerçekleştiriliyor
Kadın astsubaylar zorlu eğitimlerden geçiyor Kokpite yolcu alan pilota ömür boyu uçuş yasağı Kokpite aldığı yolcunun çektiği fotoğraf, pilotun hayatını kararttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 14:50:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Buteflika dönemi kadın Kültür Bakanı'na hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]