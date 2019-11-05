Cezayir'de Buteflika dönemi kadın Kültür Bakanı'na hapis cezası

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminin Kültür Bakanı Halide Tumi'ye yolsuzluk suçlamasıyla geçici hapis cezası verildi.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Yüksek Mahkeme'de hakim karşısına çıkan Tumi hakkında, Kültür Bakanı olarak görev yaptığı dönemde "hak etmeyen kişilere ayrıcalıklar tanıma", "görevi ve kamu malını kötüye kullanma" suçlamalarıyla geçici hapis cezasına hükmedildi.

Eski Bakan Tumi, Buteflika dönemi yetkililerine yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında hapis cezası alan ilk üst düzey kadın yetkili oldu.

2002- 2014 yıllarında Kültür Bakanı olarak görev yapan 61 yaşındaki Tumi, Batı kültürünü savunan kadın derneklerinin yanında yer alan biri olarak da tanınıyor.

Cezayir yasaları, geçici hapis cezasının 4 aydan fazla olmamasını içeriyor.

Buteflika'nın adamları demir parmaklıklar ardında



Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kaldı.



Buteflika döneminden hesap sorulması çağrısı, sokağın talepleri arasında öne çıktı ve Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in yargıya çağrı yapmasının ardından bir anda yolsuzluk soruşturmaları hız kazandı.



Eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın müttefiklerinden eski Başbakanlar Ahmed Uyahya, Abdülmelik Sellal, eski Ulaştırma Bakanı Ömer Gül, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) Genel Sekreteri Cemal Velid Abbas gibi isimler parmaklıklar ardında bulunuyor.



Cezayir'de ayrıca Buteflika döneminde adı birçok iddiaya karışmış, çok sayıda iş adamı, ordu mensubu, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade verdi ve büyük birçoğunluğu da tutuklandı.



Cezayirlilerin bazıları hızlı seyreden yolsuzluk soruşturmalarını desteklerken, bazıları bu soruşturmaların yolsuzlukla mücadeleden ziyade tasfiye için kullanıldığı eleştirisinde bulunuyor.