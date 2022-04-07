Cezayir'de Buteflika döneminin Kültür Bakanı Tumi'ye 6 yıl hapis cezası - Son Dakika

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminin Kültür Bakanı Halide Tumi, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ülkenin resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, Tumi, Kültür Bakanı olarak görev yaptığı dönemde "hak etmeyen kişilere ayrıcalıklar tanıma", "görevi ve kamu malını kötüye kullanma" suçlamalarıyla başkent Cezayir'de hakim karşısına çıktı.

Tumi, başkentteki Sidi Muhammed Mahkemesi'nde gerçekleşen karar duruşmasında 6 yıl hapis ve 200 bin dinar (1430 dolar) para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, aynı davadan yargılanan, bakanlıkta eski festival işlerinden sorumlu Abdulhamid Belidiye'yi 4 yıl hapis ve 200 bin dinar para cezasına, ülkenin batısındaki Tilmisan vilayetinin eski Kültür Müdürü Abdulhakim Meylud'u da iki yıl hapis ve 100 bin dinar (715 dolar) para cezasına mahkum etti.

Buteflika döneminin Kültür Bakanı Tumi, 5 Kasım 2019'da da yolsuzluk suçlamasıyla geçici hapis cezasına çarptırılmıştı

Eski Bakan Tumi, Buteflika dönemi yetkililerine yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında hapis cezası alan ilk üst düzey kadın yetkili olmuştu.

2002-2014 yıllarında Kültür Bakanı olarak görev yapan 64 yaşındaki Tumi, Batı kültürünü savunan kadın derneklerinin yanında yer alan biri olarak da biliniyor.