Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Buteflika Karşıtı Gösteride 112 Polis Yaralandı

Cezayir'de Buteflika Karşıtı Gösteride 112 Polis Yaralandı

1 saat önce

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı başkent Cezayir'de düzenlenen gösterilerde 112 polis yaralandı, "sabotaj eylemlerine karışmak" suçlamasıyla 195 kişi gözaltına alındı.

Cezayir'de Buteflika Karşıtı Gösteride 112 Polis Yaralandı, System.String[]
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı başkent Cezayir'de düzenlenen gösterilerde 112 polis yaralandı, "sabotaj eylemlerine karışmak" suçlamasıyla 195 kişi gözaltına alındı.

Cezayir Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, başkent Cezayir'de düzenlenen Buteflika karşıtı gösterilerde çıkan olaylarda 112 polisin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca gösterilere sabotaj eylemleri düzenlemek için katıldıkları iddia edilen 195 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Cezayir'de dün Buteflika'nın adaylığına karşı başkent Cezayir başta olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde gösteriler düzenlenmişti.

Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Anayasa Mahkemesinin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Marttan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:38 Kaynak: AA

Polis, Cezayir, Güncel
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