Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Buteflika Karşıtı Gösteriler

Cezayir'de Buteflika Karşıtı Gösteriler

19 dakika önce

Cezayir'de resmi haber ajansı APS, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı düzenlenen gösterilerle ilgili ilk kez haber yayımladı.

Cezayir'de Buteflika Karşıtı Gösteriler, System.String[]
Cezayir'de resmi haber ajansı APS, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı düzenlenen gösterilerle ilgili ilk kez haber yayımladı.

Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlerde 5. dönem aday olması ülkenin çeşitli kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerle protesto ediliyor.

Cezayir resmi haber ajansı APS de ilk kez başkent Cezayir'de ve ülkenin diğer kentlerinde Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı yapılan gösterilere ilişkin haber yayımladı.

Haberde, "Çoğu gençlerden oluşan yüzlerce vatandaş, siyasi taleplerini ifade etmek için bugün, cuma namazının ardından başkent Cezayir ve ülkenin diğer bölgelerinde toplandı." ifadesine yer verilirken, göstericilerin "adalete evet", "barışçıl gösteri", "reform ve değişiklik", "Buteflika'nın yeni dönemde adaylıktan vazgeçmesini istiyoruz" şeklinde sloganlar attıkları kaydedildi.

Başkentin dışında Cezayir'in Annaba, Setif, Kalime, Cicel, Becaye, Tizi Vuzu, Buira, Bumerdas, Tiyaret, Galizan, Vahran ve Vurkla kentleri de benzer gösterilere sahne oldu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:02 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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