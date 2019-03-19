Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Buteflika Karşıtı Gösteriler Devam Ediyor

Cezayir'de Buteflika Karşıtı Gösteriler Devam Ediyor

2 saat önce

Cezayir'in çeşitli kentlerinde, öğrenci, doktor ve memurlar, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görevi bırakması talebiyle gösteriler düzenlendi.

Cezayir'de Buteflika Karşıtı Gösteriler Devam Ediyor, System.String[]
Cezayir'in çeşitli kentlerinde, öğrenci, doktor ve memurlar, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görevi bırakması talebiyle gösteriler düzenlendi.

Başkent Cezayir'deki Merkez Postahane Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce öğrenci "Uzatma ve ertelemeye hayır. Gitmesini istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Meydanın çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ancak polislerin müdahale etmeyip uzaktan izlediği görüldü.

Başkentteki Mustafa Paşa Hastanesi'nin önünde toplanan doktorlar da aynı taleple eylem yaptı.

Cezayir medyasında çıkan haberlere göre, Buyira, Becaya ve Cicel kentlerinde de öğrenci ve belediye çalışanları Buteflika'nın görevi bırakması için gösteriler düzenledi.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, dün yaptığı açıklamada, ulusal diyalog konferansını düzenleme taahhüdünü yineleyerek, halkın her kesiminin temsil edileceği konferansta yönetim sisteminin değişeceğini ve ülkeye sıçrama yaptıracak kritik kararlar alınacağını ifade etmişti.

Buteflika, 11 Mart Pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu. Cumhurbaşkanının adaylığını geri çektiğini açıklamasına rağmen gösteriler sona ermedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:16 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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