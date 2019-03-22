Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Buteflika Karşıtı Gösteriler Devam Ediyor

Cezayir'de Buteflika Karşıtı Gösteriler Devam Ediyor

38 dakika önce

Cezayir'de yüz binlerce kişi Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görevi bırakması talebiyle gösteri düzenledi.

Cezayir'de Buteflika Karşıtı Gösteriler Devam Ediyor, System.String[]
Cezayir'de yüz binlerce kişi Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görevi bırakması talebiyle gösteri düzenledi.

Başkent Cezayir'in yanı sıra pek çok şehirde meydanları dolduran Cezayirliler Buteflika'nın istifasını istedi.

Başkentteki Merkez Postahane ve Maurice Audin meydanlarında toplanan binlerce kişi, mevcut sistemin sonunun geldiğini ifade eden "Son" yazılı dövizler taşıdı.

Fransa karşıtı sloganlar atıldı

Göstericilerin Buteflika'nın yanı sıra Fransa ve Başbakan Nureddin Bedevi ile Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra karşıtı sloganlar atması dikkati çekti.

Başkentte metro seferleri durduruldu

Başkentte yoğun güvenlik önlemleri alınırken, kentin farklı noktalarında metro seferleri durduruldu.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ulusal diyalog konferansı düzenleme taahhüdünü yineleyerek, halkın her kesiminin temsil edileceği konferansta ülkeye sıçrama yaptıracak kritik kararlar alınacağını ifade etmişti.

Buteflika, 11 Mart Pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

Cezayirliler söz konusu kararlarla "Buteflika'nın görev süresinin tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı" gerekçesiyle gösterilerini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:53 Kaynak: AA

Merkez, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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