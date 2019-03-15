Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Buteflika Karşıtı Gösteriler Sürüyor

Cezayir'de Buteflika Karşıtı Gösteriler Sürüyor

1 saat önce

Cezayir'in birçok kentinde düzenlenen gösterilerde Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görev süresinin bitmesine rağmen uzatılması protesto edildi.

Cezayir'de Buteflika Karşıtı Gösteriler Sürüyor, System.String[]
Cezayir'in birçok kentinde düzenlenen gösterilerde Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görev süresinin bitmesine rağmen uzatılması protesto edildi.

Başkent Cezayir'deki Merkez Postane Meydanında toplanan yüzlerce gösterici Buteflika'nın sona eren görev süresinin "seçim olmaksızın" uzatılmasını protesto ederek Buteflika'ya "hayır" Macron'a "defol" diyerek tepki gösterdi.

Göstericiler "Halk rejimin düşmesini istiyor", "Bir dakikan yok, uzatman yok Buteflika", "Yabancı müdahalesine hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Cezayir yönetimini destekleyen Fransa'nın resmi tavrı aleyhinde slogan atan göstericiler, seçimlerin iptaline ilişkin Buteflika'nın açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron için Fransızca "defol" diye slogan attı.

Başkentin doğusundaki Bicaye ve Buveyra ile birlikte birçok kentte rejim ve Buteflika karşıtı gösteriler düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:46 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Politika
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