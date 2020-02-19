Cezayir'de Buteflika karşıtı gösterilerin başlangıcı "milli gün" ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezayir'de Buteflika karşıtı gösterilerin başlangıcı 'milli gün' ilan edildi - Son Dakika

Cezayir'de Buteflika karşıtı gösterilerin başlangıcı "milli gün" ilan edildi

7 saat önce

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve yaklaşık bir yıldır devam eden gösterilerin başladığı 22 Şubat'ı "milli gün" olarak ilan etti.

Cezayir'de Buteflika karşıtı gösterilerin başlangıcı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve yaklaşık bir yıldır devam eden gösterilerin başladığı 22 Şubat'ı "milli gün" olarak ilan etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, halk gösterilerinin başladığı 22 Şubat'ın her yıl "Halk ve Ordusu Arasında Demokrasi İçin Kardeşlik ve Birlik Günü" adıyla kutlanacağı belirtildi.

Açıklamada, 22 Şubat'ta ülke çapında çeşitli etkinlikler düzenleneceği, "kardeşlik bağlarının ve milli birliğin güçlendirileceği" vurgulandı.

Cezayir'de 20 yıldır ülkeyi yöneten Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olması üzerine 22 Şubat 2019'da halk ayaklanması patlak vermişti.

Buteflika'nın "ordunun uyarılarıyla" Nisan 2019'da istifa etmesine rağmen protestolar, "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması ve köklü bir değişim" talebiyle devam ediyor.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:42 Kaynak: AA
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