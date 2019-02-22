Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Buteflika Karşıtı Protestolar Sürüyor

Cezayir'de Buteflika Karşıtı Protestolar Sürüyor

1 saat önce

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlerde 5. dönem adaylığı ülkenin çeşitli kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Cezayir'de Buteflika Karşıtı Protestolar Sürüyor, System.String[]
Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlerde 5. dönem adaylığı ülkenin çeşitli kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Aktivistlerin sosyal medyadan yaptığı çağrılar üzerine başkent Cezayir'de yapılan gösteride, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 81 yaşındaki Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı için aday olmasına tepki gösterildi.

Sık sık "5. döneme hayır", "Değişiklik istiyoruz" şeklinde sloganların atıldığı eylemde bazı göstericilerin rejim karşıtı sloganlar atması dikkati çekti. Polis ise gösterilerin yapıldığı bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Başkentin dışında Cezayir'in Annaba, Setif, Kalime, Cicel, Becaye, Tizi Vuzu, Buira, Bumerdas, Tiyaret, Galizan, Vahran ve Vurkla kentleri de benzer gösterilere sahne oldu.


Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunları arasında 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.


Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:06 Kaynak: AA

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