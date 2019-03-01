Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Buteflika'nın 5. Dönem Adaylığı Protesto Edildi

Cezayir'de Buteflika'nın 5. Dönem Adaylığı Protesto Edildi

26 dakika önce

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etmek için gösteri düzenlendi.

Cezayir'de Buteflika'nın 5. Dönem Adaylığı Protesto Edildi, System.String[]
Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etmek için gösteri düzenlendi.

Başkent Cezayir'in merkezi başta olmak üzere ülkedeki bazı kentlerde toplanan göstericiler, Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto eden, "Özgür Demokratik Cezayir," Beşinci döneme hayır", "Ordu ve Halk Kardeştir" gibi sloganlar attı.

Eski Cezayir Başbakanı Ali Benflis, bugün yaptığı basın açıklamasında, ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden 81 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını "Cezayir halkına hakaret" olarak nitelendirmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:56 Kaynak: AA

Politika
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