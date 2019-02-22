Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Buteflika'nın Başkanlık Adaylığını Protesto Eden Binlerce Kişi Sokağa İndi

Cezayir'de Buteflika'nın Başkanlık Adaylığını Protesto Eden Binlerce Kişi Sokağa İndi

44 dakika önce

Cezayir'in başkenti Cezayir'de ve ülkenin farklı yerlerinde binlerce kişi Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'nın beşinci kez başkan seçilmek amacıyla adaylığını açıklamasını protesto etmeye devam etti.

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Cezayir'in başkenti Cezayir'de ve ülkenin farklı yerlerinde binlerce kişi Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'nın beşinci kez başkan seçilmek amacıyla adaylığını açıklamasını protesto etmeye devam etti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:13 

Abdelaziz Bouteflika, Cezayir, Dünya
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