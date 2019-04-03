Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Buteflika'nın İstifası ve Ordunun Tutumu Tartışılıyor

Cezayir'de Buteflika'nın İstifası ve Ordunun Tutumu Tartışılıyor

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifası Cezayir basınında geniş yer bulurken, ordunun bir sonraki adımı da merak konusu oldu.

Cezayir'de Buteflika'nın İstifası ve Ordunun Tutumu Tartışılıyor, System.String[]
Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifası Cezayir basınında geniş yer bulurken, ordunun bir sonraki adımı da merak konusu oldu.

Buteflika'nın istifasını ilk sayfadan okuyucusuna duyuran Cezayir'deki Şuruk gazetesi istifanın ardından ordunun sessizliğe gömüldüğünü yazdı. Gazete haberinde, "Buteflika'nın iktidar sürecinde son sözü ordu söyledi." ifadelerine yer verdi.

El-Haber gazetesi de halkın iki aydan bu yana sürdürdüğü gösterilerin istifayı getirdiğine dikkati çekerek, haberi, "Buteflika 20 yıl sonra istifa etti. Sokak hareketleri, halkı tekrar iktidara taşıdı." başlığıyla verdi.

Liberty gazetesi ise ilgili haberinde "Buteflika bitti" başlığını kullandı.

Haberde, Buteflika'nın salı günü kurmayları ile bir araya geldiği toplantı hatırlatılarak, Buteflika'nın toplantının ardından ordunun isteklerini yerine getirdiğine yer verildi.

Gazete ayrıca, Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in sözünü tutarak gelecek aşamada halkın egemenliğini koruyup korumayacağı sorusunu da gündeme getirdi.

Devlete ait Mucahid gaztesi ise "Buteflika anayasa konseyine istifasını sundu" başlıklı haberinde, Buteflika'nın istifa mektubundan bir bölüme yer verdi.

"Cezayir Hakkında Her Şey" sitesi ise ordunun bundan sonraki geçiş sürecinin sorunsuz yaşanmasına katkı sunması gerektiğini vurguladı.

İstifaya dair haberde, Genelkurmay Başkanı'nın bunu başarması durumunda tarihe geçeceği yazıldı.

Halkın kazanımları gasbedilebilir uyarısı

Haberde ayrıca Buteflika'nın istifası ile her şeyin sona ermediği ve sistemin kalıntılarının halkın kazanımlarını gasbetmeye çalışacağı uyarısında bulunuldu. Haberde, bu durumda kazanımları öncelikle ordunun koruması gerektiği belirtildi.

Cezayir'de uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, ülkede "vahim sonuçları önlemek" amacıyla dün akşam istifa etmişti.

Cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa'nın 102. maddesinin işletilmesi çağrısında bulunan Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih de dün yaptığı son açıklamasında, Buteflika'yı derhal görevden ayrılmaya davet ederek, halkın yanında yer alacağını duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:09 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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