Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Buteflika'nın İstifasının Ardından Gösteriler Sürüyor

Cezayir'de Buteflika'nın İstifasının Ardından Gösteriler Sürüyor

11 dakika önce

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasına yol açan gösteriler, yedinci cumasında başkentte binlerin katılımıyla devam ediyor.

Cezayir'de Buteflika'nın İstifasının Ardından Gösteriler Sürüyor, System.String[]
Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasına yol açan gösteriler, yedinci cumasında başkentte binlerin katılımıyla devam ediyor.


Göstericiler, sabahın erken saatlerinden itibaren başkentte gösterilerin sembolü haline gelen Merkez Postane Binası önünde toplanmaya başladı.

Cezayir bayrakları ve köklü reform taleplerini içeren pankartlar taşıyan göstericiler, devletin üst kademelerindeki Buteflika müttefiklerinin temizlenmesi çağrılarını da "Üç 'B' gitmeli" sloganıyla ifade ediyor.

Üç "B" ile kastedilen kişiler, Buteflika'nın istifasından bir gün önce onayladığı yeni hükümetin Başbakanı Nureddin el-Bedevi, geçici olarak Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen yasama organı Millet Konseyi'nin Başkanı Abdulkadir bin Salih ve Buteflika'nın istifa dilekçesini sunduğu Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz.

Gösterilere yoğun katılım var

Başkentteki gösterilere her yaştan katılım var. Özellikle çocuklu ailelerin yoğun katılımı dikkati çekiyor.

Göstericiler, başkentin merkezinin dışında başka bölgelerinde de yer yer bir araya geliyor.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimin başında bulunan Buteflika, cumhurbaşkanlığına karşı yaklaşık 1,5 aydır süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:27 Kaynak: AA

Merkez, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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