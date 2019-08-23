Son Dakika Haberleri: Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi
Son Dakika Güncel Haber

Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

43 dakika önce

Cezayir'in birçok kentinde eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle gösteriler düzenlendi.

Cezayir'de

Cezayir'in birçok kentinde eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle gösteriler düzenlendi.

Buteflika'yı nisan ayında istifaya götüren kitlesel halk protestoları binlerce kişinin katılımıyla 27'nci haftasında da başta başkent Cezayir olmak üzere Konstantin, Tizi Vuzu, Buyra, Vahran, Musteganim gibi kentlerde devam etti.

Protestolarda Ulusal Diyalog Komitesi de eleştiri oklarının hedefi oldu. Göstericiler, Ulusal Diyalog Komitesi'nin de Buteflika rejiminin bir uzantısı olduğu yönünde sloganlar attı.

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül, Davutoğlu ve Babacan'a gönderme: Esameleri okunmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gidiyor Beşiktaşlı taraftarlar Göztepe maçında "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratında bulundu Ahmet Davutoğlu Sakarya'da vatandaş tarafından protesto edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 22:34:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]