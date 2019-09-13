Son Dakika Haberleri: Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi
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Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

34 dakika önce

Cezayir'in birçok kentinde eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Cezayir'de

Cezayir'in birçok kentinde eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Buteflika'yı nisanda istifaya götüren kitlesel halk protestoları, binlerce kişinin katılımıyla 30'uncu haftasında da başkent Cezayir olmak üzere Vahran,Tizi Vuzo, ve Konstantin gibi kentlerde devam etti.

Eski rejim temsilcileriyle hiçbir şekilde diyalog istemediklerini ifade eden eylemciler, "çetelerle seçime hayır", "durmayacağız" ve "köklü bir rejim değişikliği istiyoruz" şeklinde slogan attı.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, çarşamba günü yaptığı konuşmada, "Daha önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini konuşuyorduk. Şimdi ise seçimlerin belirlenen tarihlerde gerçekleşeceğine eminiz." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, Cezayir'de Parlamentonun İkinci Kanadı, seçim kanununda değişiklik öngören iki yasa tasarısını onayladı.

Seçim kanunundaki değişikliğin Anayasa Konseyinin onaylamasından sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:16 Kaynak: AA
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