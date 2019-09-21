Son Dakika Haberleri: Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi
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Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

1 saat önce

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması ve halkın egemenliğine saygı duyulması talebiyle birçok kentte gösteri düzenlendi.

Cezayir'de

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması ve halkın egemenliğine saygı duyulması talebiyle birçok kentte gösteri düzenlendi.


Ülkede 22 Şubat'ta başlayan ve Buteflika'yı nisanda istifaya götüren kitlesel halk protestoları, binlerce kişinin katılımıyla 31'inci haftasında da başkent Cezayir'in yanı sıra, Oran, Tizi Vuzu, Konstantin ve Hırak gibi kentlerde devam etti.

Eylemciler, "demokratik sivil devlet", "durmayacağız" ve "garanti olmadan seçim yok" şeklinde slogan atarak, eski rejim temsilcileriyle hiçbir şekilde diyalog istemediklerini belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu dün, cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin başladığını açıklamıştı. Şu ana kadar eski Cezayir Başbakanı Ali bin Flis'in de dahil olduğu 12 adayın başvurduğu açıklandı.- Ne olmuştu?

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:10 Kaynak: AA
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