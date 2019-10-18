Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Buteflika rejimi temsilcileri protesto edildi
Son Dakika Güncel Cezayir'de Buteflika rejimi temsilcileri protesto edildi

Cezayir'de Buteflika rejimi temsilcileri protesto edildi

1 saat önce

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 35'inci haftasında da devam edildi.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 35'inci haftasında da devam edildi.

Başkent Cezayir'in yanı sıra ülkenin kuzeyindeki kentlerde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi.

Göstericiler "barışçıl, barışçıl", "çetelerle seçim olmaz" ve "demokratik sivil devlete evet" gibi sloganlar attı.

Cezayir'de 20 yıl boyunca yönetimde bulunan Buteflika, tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Buteflika'nın istifasına rağmen gösteriler sürüyor

Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını isteyenler ise gösterilerini her cuma sürdürüyor.

Cezayir'de Buteflika rejimi temsilcileri protesto edildi

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:57 Kaynak: AA
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