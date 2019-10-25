Son Dakika Haberleri: Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi
Son Dakika Güncel Cezayir'de 'Buteflika rejimi temsilcileri' protesto edildi

Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

1 saat önce

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 36'ncı haftasında da devam edildi.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 36'ncı haftasında da devam edildi.

Başkent Cezayir'in yanı sıra ülkenin doğusundaki Mile ve Cicil, batısındaki Vahran ve Musteganim ile orta kesimindeki El-Buleyde kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi.

Anayasa'nın 7. maddesi gereği yönetimin halka teslim edilmesini ve Buteflika rejimi temsilcilerinin gitmesini talep eden göstericiler, "demokratik sivil devlet", "çetelerin yönettiği seçimlere hayır" ve "talebimiz açık, yönetim halka teslim edilsin" gibi sloganlar attı.

Göstericiler ayrıca geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in Rusya- Afrika Ekonomi Forumu'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sırasında yaptığı açıklamaları reddeden sloganlar attı.

Cezayir'de Buteflika rejimi temsilcileri protesto edildi

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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