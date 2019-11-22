Son Dakika Haberleri: Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi
Son Dakika Güncel Cezayir'de 'Buteflika rejimi temsilcileri' protesto edildi - Son Dakika

Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

6 saat önce

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapanların yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 40'ıncı haftasında devam edildi.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapanların yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 40'ıncı haftasında devam edildi.

Cuma namazının ardından başkent Cezayir başta olmak üzere ülkedeki farklı kentlerde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde, seçim karşıtı pankartlar açılarak, "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi.

Cezayir'de Buteflika rejimi temsilcileri protesto edildi

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:48 Kaynak: AA
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