Cuma namazının ardından başkent Cezayir başta olmak üzere ülkedeki farklı kentlerde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde, seçim karşıtı pankartlar açılarak, "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi.

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