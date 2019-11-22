Son Dakika › Güncel › Cezayir'de 'Buteflika rejimi temsilcileri' protesto edildi - Son Dakika
Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi
6 saat önce
Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapanların yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 40'ıncı haftasında devam edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:48 Kaynak: AA
Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapanların yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 40'ıncı haftasında devam edildi.
Cuma namazının ardından başkent Cezayir başta olmak üzere ülkedeki farklı kentlerde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde, seçim karşıtı pankartlar açılarak, "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dipsiz Göl tepkisi: Bir daha böyle bir kazı izni verilmesin Erdoğan'ın talimatıyla Dipsiz Göl için 4 maddelik eylem planı hazırlandı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yeni halıyı tanıttı: Yerli ve milli Macron aylar sonra itiraf etti: Akaryakıt zamları konusunda hatalı davrandık