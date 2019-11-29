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Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi
6 saat önce
Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 41'inci haftasında da devam edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:58 Kaynak: AA
Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 41'inci haftasında da devam edildi.
Cuma namazının ardından başkent Cezayir başta olmak üzere ülkedeki farklı kentlerde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde, seçim karşıtı pankartlar açılarak, "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi. Göstericiler ayrıca Buteflika döneminde görev yapan isimlerin 12 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde denetleyici olarak görev yapmalarını reddetti.
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