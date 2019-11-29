Son Dakika Haberleri: Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi
Son Dakika Güncel Cezayir'de 'Buteflika rejimi temsilcileri' protesto edildi - Son Dakika

Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi

6 saat önce

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 41'inci haftasında da devam edildi.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle düzenlenen gösterilere 41'inci haftasında da devam edildi.

Cuma namazının ardından başkent Cezayir başta olmak üzere ülkedeki farklı kentlerde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde, seçim karşıtı pankartlar açılarak, "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi. Göstericiler ayrıca Buteflika döneminde görev yapan isimlerin 12 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde denetleyici olarak görev yapmalarını reddetti.

Cezayir'de Buteflika rejimi temsilcileri protesto edildi

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
AVM'de indirim için saatlerce bekleyenler alkışla protesto etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 03:08:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayir'de "Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]