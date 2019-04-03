Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Buteflika'ya Yakın İş Adamının Medya Grubuna Baskın

Cezayir'de Buteflika'ya Yakın İş Adamının Medya Grubuna Baskın

1 saat önce

Cezayir'de, cumhurbaşkanlığından istifa eden Abdulaziz Buteflika'nın seçim kampanyasının en güçlü finansörü ve ülkedeki en büyük iş adamları örgütlenmesi İş Liderleri Forumunun (FCE) eski Başkanı Ali Haddad'ın sahip olduğu medya grubunun merkezine baskın yapılarak, 3 çalışanı kaçırıldı.

Cezayir'de Buteflika'ya Yakın İş Adamının Medya Grubuna Baskın, System.String[]
Cezayir'de, cumhurbaşkanlığından istifa eden Abdulaziz Buteflika'nın seçim kampanyasının en güçlü finansörü ve ülkedeki en büyük iş adamları örgütlenmesi İş Liderleri Forumunun (FCE) eski Başkanı Ali Haddad'ın sahip olduğu medya grubunun merkezine baskın yapılarak, 3 çalışanı kaçırıldı.


Haddad'ın sahip olduğu Dzair News kanalında yer alan haberde, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin, "El Vakt el Cedid" medya grubunun başkent Cezayir'deki merkez kompleksine baskın düzenlediği, 3 personelin kaçırıldığı belirtildi.


Haddad'ın özel şoförü, güvenlik görevlisi ve ulaştırma sorumlusunun bir araca bindirilerek götürüldüğü ifade edilirken, konuyla alakalı resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.


Öte yandan baskına tepki gösteren kurum çalışanları ve gazeteciler, bina önünde gösteri düzenledi.


Hukuksuzca yapılan bu tür ihlallerin sona ermesi çağrısı yapan göstericiler, arkadaşlarının biran önce bulunmasını talep etti.


El Vakt el Cedid medya grubu, 2 televizyon kanal ile biri Arapça, diğeri Fransızca 2 gazeteyi barındırıyor.

Haddad, Cezayir'deki en büyük iş adamları birliği konumundaki İş Liderleri Forumu başkanlığından istifa ettikten iki gün sonra pazar günü Tunus'a geçmeye çalışırken gözaltına alınmıştı. Sahte pasaport bulundurma ve yolsuzlukla suçlanan Haddad hakkında 30 gün süreyle gözaltı kararı verilmişti.


Ali Haddad'ın, Buteflika'nın seçim kampanyalarının en önemi destekçilerinden biri olduğu biliniyor. FCE de Buteflika'nın seçim kampanyasının en büyük finansörüydü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:32 Kaynak: AA

Cezayir, Güncel
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