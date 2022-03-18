Cezayir'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü için anma etkinliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cezayir'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü için anma etkinliği yapıldı

18.03.2022 12:59
Cezayir'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü için anma etkinliği yapıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

Şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş günün anlam ve önemine yönelik konuşma yaptı.

Anma töreninin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi Göktaş, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünün her yıl olduğu gibi büyük bir gururla kutlandığını ifade etti.

1. Dünya Savaşı'nda kanlı çarpışmalara sahne olan Çanakkale Cephesi'nde kazanılan zaferin dünya tarihinin akışını değiştirdiğini söyleyen Özdemir Göktaş, şöyle devam etti:

"Aziz milletimiz Çanakkale muharebelerinde bağımsızlığı ve vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda etmeye hazır olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Türk halkının, vatan sevgisi ve istiklal azmini gösteren Çanakkale Zaferi büyük fedakarlıklar, eşi benzeri görülmemiş kahramanlıklar ve destansı başarılarla kazanılmıştır."

Büyükelçi Göktaş, bu kahramanlık destanı yazılırken binlerce vatan evladının canını feda ettiğine dikkati çekerek, "Türk milletinin gönlünde yüce bir yere sahip olan şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin, vatan sevgimizin ve özgürlüğümüzün ölümsüz simgeleri olan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra Cezayir Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Fatih Erdoğan, İçişleri Müşaviri Albay Serdar Hızır, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Cezayir Koordinatörü Dr. Alparslan Çevik ve Büyükelçilik personeli katıldı.

YORUMLAR
500
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Son dakika haberi | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü Son dakika haberi | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Çanakkale, 18 mart, Türkiye, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü için anma etkinliği yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:14 Fatura ödeme merkezi faturaları ödemedi! Gerçeği "Doğal gazınız kesilecek" uyarısında bulununca anladılar
13:10 Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu limitleri zorladı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nden öyle geçtiler ki!
13:04 Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi
12:54 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Batı kapısını kapatıyor, bizi güçlendiriyor
12:34 "İzmitliler pişmaniye yemez, yol vergisi alırlar" dedikleri için mahkemelik oldular
12:29 Kar, İstanbul'u terk etmiyor! Yağışlar salı gününe kadar devam edecek
12:22 Anlaşmalar yapıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak 300 lira promosyon ödemesi alacaklar
11:00 TÜİK açıkladı: Türkiye'de yaşlı nüfus kaç kişi, en fazla yaşlı hangi ilde, 100 yaş üstünde kaç kişi var?
11:57 Magandalara emsal niteliğinde kanun kararı! Elini kolunu sallayarak gezemeyecekler
11:55 Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta anlattı: Aldatılmış, kalbi kırık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 13:20:58. #1.11#
SON DAKİKA: Cezayir'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü için anma etkinliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement