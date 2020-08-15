Cezayir'de Covid-19 nedeniyle kapatılan camiler 6 ay sonra yeniden açıldı - Son Dakika

Cezayir'de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 6 ay önce kapatılan camiler tekrar ibadete açıldı.

Cezayir'de yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde yaklaşık 6 ay önce kapatılan camiler tekrar ibadete açıldı. Namaz öncesinde ülke genelinde yaklaşık 4 bin camide temizlik ve sterilizasyon çalışmaları yapıldı. Camilere gelen vatandaşlar, namazlarını maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak eda etti. Cezayir Vakıflar Bakanlığından yapılan açıklamada, camilerin cuma namazı dışında tüm namazlar için açıldığı belirtildi.

Öte yandan Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı korona virüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, dün yaptığı açıklamada ülkede Covid-19 nedeniyle vaka sayısının 37 bin 664'e yükseldiğini can kaybının ise bin 351'e ulaştığını duyurmuştu. - CEZAYİR