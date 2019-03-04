Cezayir'de Cumhurbaşkanı Aday Adayından "Buteflika Çekilmezse Çekiliriz" Tehdidi

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Ezgi Mola, Sevgilisiyle İlk Kez El Ele Görüntülendi!

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan Dikkat Çeken Yerel Seçim Açıklaması: Ölüm Kalım Meselesi Değil

Bakan Soylu: 8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak