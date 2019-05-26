Son Dakika Haberleri: Cezayir'de cumhurbaşkanı adayı çıkmadı

Cezayir'de cumhurbaşkanı adayı çıkmadı

2 saat önce

Cezayir'de, 4 Temmuz'da yapılmasına karar verilen cumhurbaşkanı seçimleri için kimse adaylık dosyasını teslim etmedi.

Cezayir'de cumhurbaşkanı adayı çıkmadı, System.String[]
Cezayir'de, 4 Temmuz'da yapılmasına karar verilen cumhurbaşkanı seçimleri için kimse adaylık dosyasını teslim etmedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:38 
Cumhurbaşkanı, Cezayir, Ekonomi
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